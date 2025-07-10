В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Рубио в Малайзии прорабатывается

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио 10 июля на "полях" мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии прорабатывается, заявила "Интерфаксу" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Подтверждаю. Такая встреча прорабатывается", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-служба госдепа сообщила, что в графике Рубио значится встреча с Лавровым, которая запланирована на 18:00 по местному времени (13:00 мск).