Госдеп США сообщил о планах Рубио встретиться с Лавровым в Куала-Лумпуре

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вечером в четверг в Малайзии, где оба будут находиться с визитом в рамках мероприятий по линии АСЕАН, следует из расписания главы госдепа на сайте ведомства.

"18:00 по местному времени (13:00 по мск) Госсекретарь Рубио встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре, Малайзия", - сообщается в расписании.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила "Интерфаксу", что встреча Лаврова и Рубио 10 июля на "полях" мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии прорабатывается.

"Подтверждаю. Такая встреча прорабатывается", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.