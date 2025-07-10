Кириенко предложил провести тотальную инвентаризацию электросетей Абхазии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Абхазии необходимо пройти зиму без отключений и обеспечить долгосрочную устойчивость энергосистемы, а для этого требуется инвентаризация электросетей, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на рабочем совещании с главой республики Бадрой Гунбой в Сухуме в четверг, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

"Первая главная цель - пройти следующую зиму без отключений. Второе - понять, какие меры мы должны принять для обеспечения долгосрочной устойчивости энергосистемы. Посмотреть вместе, как нам сделать, если честно, такую прям тотальную инвентаризацию состояния сетей и выработать план... Мы должны найти решение, чтобы точно зимой не было отключений, чтобы не ограничивалось развитие инфраструктуры Абхазии невозможностью подключить электроэнергию", - сказал Кириенко.

По данным пресс-службы, основной темой совещания стали критические потери в электрических сетях, которые в несколько раз превышают показатели по РФ и требуют незамедлительных решений. Также обсуждались меры по модернизации сетевого хозяйства и стабилизации энергоснабжения

Гунба, в свою очередь, выразил надежду на взаимодействие с РФ для решения энергетических проблем Абхазии.

"Одной из ключевых задач, которая сегодня стоит перед руководством в Абхазии и одна системная проблема, которая фактически нам мешает развиваться, это недостаточное количество объема электроэнергии, которую потребляет республика. И в этом смысле мы надеемся, конечно же, на взаимодействие с Российской Федерацией. Прорабатываем несколько направлений в рамках оздоровления энергетической системы", - сказал он.

В апреле Кириенко отмечал в ходе поездки в Абхазию, что в республике "очень высокие потери в электрических сетях, неприемлемые, в 3-4 раза примерно больше чем в России" и что, если "не проделать огромную работу за лето и осень, зимой опять возникнут проблемы с энергоснабжением".

Энергодефицит в Абхазии традиционно возникает в осенне-зимний период из-за низкого уровня воды в водохранилище ИнгурГЭС. В городах и районах республики отсутствует централизованное отопление и вся нагрузка по отоплению жилых помещений ложится на энергетику. В марте этого года Гунба на фоне энергодефицита поручил правительству Абхазии продолжить борьбу с незаконным майнингом.