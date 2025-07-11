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РФ поможет Абхазии в приобретении приборов учета электроэнергии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россия поможет Абхазии в приобретении приборов учета электроэнергии, сообщил журналистам в Сухуме первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Есть договоренность - Минэнерго России и Минэнерго Абхазии, они совместно ведут комплексный аудит и проверку сетей из-за частых отключений по техническим параметрам. Мы окажем помощь в приобретении приборов учета для того, чтобы можно было очень точно понимать, кто за электроэнергию заплатил, а кто этого не сделал", - сказал он.

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Кириенко отметил, что в ходе ревизии, проводимой "Черноморэнерго", выявлены юридические компании, которые зарабатывают, но за 30 лет не платили за электроэнергию ни разу. "Тот, кто так делает, тот украл электроэнергию зимой у пенсионера, у многодетной семьи, у больницы", - подчеркнул он.

Кириенко считает важной задачей Абхазии пройти предстоящую зиму без потерь и веерных отключений.

"Гуманитарные поставки электроэнергии из России будут продолжены. Кроме того, удалось некоторый запас сэкономить в апреле и есть запас на конец года", - сказал он.

Кириенко добавил, что энергетическая отрасль имеет большое значение как для обычных людей, так и для развития бизнеса.

РФ Абхазия Сергей Кириенко
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