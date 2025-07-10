Стармер и Макрон договорились чередовать давление на Россию с дипломатией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Лондоне сошлись во мнении о необходимости продолжать оказывать давление на Москву, одновременно прибегая к дипломатии.

"Мы должны чередовать работу между подготовкой к миру и принуждением (России - ИФ) к переговорам", - цитирует их Guardian.

Стармер отметил, что европейские планы по созданию миротворческих сил на Украине после нескольких месяцев планирования "окончательно оформились", а Макрон их назвал "готовыми к реализации" в случае достижения соглашения о прекращении огня.