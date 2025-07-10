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Великобритания поставит Украине ракеты для ПВО Thales

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Великобритания подписала соглашение о поставке Украине более 5 тысяч противозенитных ракет Thales, сообщает сайт британского правительства.

"Великобритания и Украина заключили историческое соглашение о поставках противозенитных ракет Thales, что укрепит рост британской экономики, создаст рабочие места и позволит Украине продолжать борьбу", - говорится в сообщении.

С помощью гарантии на 2,5 млрд фунтов с финансированием на 19 лет средства уже доступны, отметили на Даунинг-стрит.

"Это позволит поставить более пяти тысяч зенитных ракет производства Thales, что важно как для оборонных возможностей самой Великобритании, так и для защиты Украины", - сказано в пресс-релизе.

Великобритания также выделит до 283 млн фунтов (примерно $385 млн) для помощи Украине в течение следующего года.

Соглашение между Великобританией и Украиной было подписано "на полях" конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме 10-11 июля. В ней принимают участие представители европейских правительств, парламентов и предприятий. Основной темой конференции заявлены инвестиции в восстановление гражданской инфраструктуры на Украине, но также европейские лидеры обсудили военную поддержку Киеву.

Ракеты Thales - это зенитные управляемые ракеты, производимые международной оборонной компанией Thales Group, штаб-квартира которой находится во Франции, но также имеет подразделение в Великобритании. Эти системы используются для противовоздушной обороны.

Великобритания Украина Thales
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