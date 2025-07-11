Трамп намерен ввести пошлины в 35% на товары из Канады с 1 августа

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что с августа Вашингтон планирует взимать пошлины в 35% на товары из Канады.

"С 1 августа мы будем взимать с Канады пошлину в 35% на канадские продукты, отправленные в США, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в письме Трампа премьеру Канаду Марку Карни, которое опубликовано в соцсети Truth Social.

При этом американский лидер подчеркнул, что канадские компании могут перенести свое производство в США, и тогда пошлин не будет.

"Если по какой-то причине вы решите в ответ тоже поднять пошлины, то тогда, на какой бы показатель вы не решили поднять их, мы добавим это к пошлине в 35%, которую мы взимаем", - добавил Трамп.

Ранее в этом году США вводили пошлины в размере 25% на экспорт Канады, за исключением энергоносителей и нефти, которые облагались 10-процентными пошлинами. В марте Трамп согласился повременить с введением пошлин. Вместе с тем Вашингтон распространил на канадскую продукцию действие общих пошлин на сталь, алюминий и автомобили.

Одной из причин введения пошлин против Канады стало то, что, по оценкам Вашингтона, Оттава недостаточно активно борется с поставками через нее фентанила в США.