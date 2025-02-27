Трамп подтвердил планы ввести с 4 марта пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил в соцсети, что намерен с 4 марта ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады.

Кроме того, по его словам, с этой же даты в отношении товаров из Китая будут введены "дополнительные пошлины в 10%".

Мотивируя это решение, Трамп подчеркнул, что "наркотики по-прежнему поступают в нашу страну из Мексики и Канады в очень большом и недопустимом количестве". "Большая доля этих наркотиков (...) производится и поставляется Китаем", - написал президент США.

В начале февраля Трамп подписал указ о пошлинах в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая.

Позже президент США объявил о решении отсрочить на месяц введение мер и дать возможность руководству стран принять шаги по урегулированию ситуации.