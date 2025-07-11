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Население Евросоюза в 2024 году выросло третий год подряд

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Население стран Европейского союза по данным на 1 января 2025 года составляло 450,4 млн человек, что почти на 1,071 млн человек больше показателя годом ранее.

Подъем был зафиксирован по итогам третьего года подряд, после спада в 2021 году из-за последствий пандемии COVID-19.

Однако наблюдаемый в последнее время рост населения в значительной степени объясняется усилением миграционных потоков. С 2012 года естественное снижение населения (больше смертей, чем рождений) перекрывается положительной чистой миграцией, отмечается в сообщении.

Относительно 1960 года население Евросоюза увеличилось на 95,9 млн человек. При этом темпы роста постепенно замедлялись в последние десятилетия: население ЕС увеличивалось в среднем примерно на 0,9 млн человек в год в период 2005-2024 гг., тогда как среднегодовой прирост в 1960-х годах составлял почти 3 млн человек.

На 1 января 2025 года почти половину (47%) общей численности населения ЕС составляли вместе жители Германии (19%), Франции (15%) и Италии (13%). В Мальте проживает 0,6 млн человек, в то время как в ФРГ - 83,6 млн человек.

Сокращение численности населения в прошлом году произошло в восьми государствах ЕС, при этом наиболее значительным оно было в Латвии, Венгрии, Польше и Эстонии.

Самый значительный прирост жителей был зафиксирован на Мальте, в Ирландии и Люксембурге.

ЕС COVID-19
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