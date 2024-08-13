Население ЕС в 2023 г. выросло второй год подряд после сокращения в пандемию

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Население стран Европейского союза по данным на 1 января 2024 года составляло 449,2 млн человек по сравнению с 447,6 млн человек годом ранее, сообщило статистическое управление ЕС.

Таким образом, прирост был зафиксирован по итогам второго года подряд после спада в предыдущие два года из-за последствий пандемии COVID-19. В 2020 году население сократилось примерно на 0,5 млн человек, в 2021 году - почти на 0,3 млн человек.

Однако наблюдаемый в последнее время рост населения в значительной степени объясняется возросшими миграционными движениями. Естественное снижение населения (больше смертей, чем рождений) было перекрыто положительной чистой миграцией, отмечается в сообщении.

В долгосрочной перспективе население Евросоюза увеличилось на 94,7 млн относительно 1960 года. При этом темпы роста постепенно замедлялись в последние десятилетия: население ЕС увеличивалось в среднем примерно на 0,6 млн человек в год в период 2015-2024 гг., тогда как среднегодовой прирост в 1960-х годах составлял 2,9 млн человек.

Жители Германии, Франции и Италии вместе составляли почти половину (47%) общей численности населения ЕС на 1 января 2024 года. В Мальте проживает 0,6 млн человек, в то время как в ФРГ - 83,4 млн человек.

Сокращение численности населения в прошлом году было отмечено в семи государствах ЕС. При этом наиболее значительным оно было в Польше (на 132,8 тыс. человек), Греции (на 16,8 тыс. человек) и Венгрии (на 15,1 тыс. человек). Самый значительный прирост жителей произошел в Испании (на 525,1 тыс. человек), Германии (на 330 тыс. человек) и во Франции (на 229 тыс. человек).