Поиск

Ван И после встречи с Рубио выразил надежду на прагматичные отношения США и КНР

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Ван И выразил надежду на то, что Вашингтон будет подходить к отношениям с Пекином с рациональным и прагматичным настроем, сообщает Global Times со ссылкой на китайский МИД. Это заявление министр сделал после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

Ван И выразил надежду на то, что США будут подходить к Китаю с объективным, рациональным и прагматичным настроем, формировать свою политику по Китаю с целью мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Также глава китайского МИД выразил надежду, что США будут сотрудничать с Китаем на основе взаимоуважения и равенства.

Рубио и Ван И обменялись взглядами относительно китайско-американских отношений и проблем, беспокоящих обе страны.

МИД Ван И Марко Рубио США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Россия закроет генконсульство Польши в Калининграде

Ford в первом полугодии побил годовой рекорд по отзывам автомобилей

Ford в первом полугодии побил годовой рекорд по отзывам автомобилей

Песков назвал Мерца сторонником конфронтации с Россией

Ожидающий в США экстрадиции во Францию россиянин Легкодымов попросил Трампа о помиловании

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

Трамп намерен ввести пошлины в 35% на товары из Канады с 1 августа

Что случилось этой ночью: пятница, 11 июля

США планируют ввести общий тариф на ввоз зарубежной продукции в размере 15-20%

США планируют ввести общий тариф на ввоз зарубежной продукции в размере 15-20%

Франция и Британия готовы создать совместный корпус по обеспечению прекращения огня на Украине

Франция и Британия готовы создать совместный корпус по обеспечению прекращения огня на Украине
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6710 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });