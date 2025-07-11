Ван И после встречи с Рубио выразил надежду на прагматичные отношения США и КНР

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Ван И выразил надежду на то, что Вашингтон будет подходить к отношениям с Пекином с рациональным и прагматичным настроем, сообщает Global Times со ссылкой на китайский МИД. Это заявление министр сделал после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

Ван И выразил надежду на то, что США будут подходить к Китаю с объективным, рациональным и прагматичным настроем, формировать свою политику по Китаю с целью мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Также глава китайского МИД выразил надежду, что США будут сотрудничать с Китаем на основе взаимоуважения и равенства.

Рубио и Ван И обменялись взглядами относительно китайско-американских отношений и проблем, беспокоящих обе страны.