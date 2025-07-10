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Рубио намерен встретиться с главой МИД Китая

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что готовится его встреча с главой МИД Китая Ван И "на полях" Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает агентство Bloomberg.

"Да, мы работаем над этим", - заявил Рубио на пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

По словам главы Госдепартамента, на любой встрече с Ван И он поднимет вопрос о поддержке России со стороны Китая.

"Китай явно поддерживает усилия России, и думаю, (Пекин) в целом готов по мере возможности оказывать ей помощь, оставаясь незамеченным", - отметил госсекретарь.

Рубио 10 июля встретился в Куала-Лумпуре с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам госсекретаря, в беседе он вновь напомнил о "разочаровании американского президента Дональда Трампа отсутствием прогресса в мирном урегулировании и недостаточной гибкостью российской стороны".

Госсекретарь после переговоров с Лавровым заявил, что передаст Трампу новые идеи по украинскому урегулированию.

"Мы обменялись рядом идей и комментариев, которые я передам в Вашингтон сегодня вечером", - сказал Рубио журналистам.

Рубио добавил, что эти идеи "не стоит воспринимать как нечто гарантирующее мирное урегулирование".

"Но это - определенная концепция. И я проинформирую о ней нашего президента", - сказал он.

AP сообщает, что, по мнению главы Госдепа, это "новый, другой подход".

Ван И Госдепартамент Китай Марко Рубио США МИД Сергей Лавров
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