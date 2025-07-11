Intel выделяет сегмент ИИ-робототехники

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp. выделяет сегмент ИИ-робототехники в компанию RealSense, пишет CNBC со ссылкой на сообщение Intel.

Кроме того, чипмейкер выделяет венчурный фонд Intel Capital, который стал одним из участников анонсированного в пятницу инвестраунда на $50 млн для RealSense. При этом Intel останется миноритарным акционером последней.

RealSense планирует направить привлеченные средства на разработку новых продуктовых линеек и удовлетворение спроса по всему миру.

Компанией будет руководить вице-президент Intel Надав Орбах, отвечающий в том числе за прорывные инновации чипмейкера.

"Пришло время физического ИИ", - сказал он в интервью телеканалу. По его словам, технология набирает популярность, и сфера ее применения растет.

"Мы хотим разрабатывать новые продуктовые линейки, - заявил Орбах. - Мы видим спрос, мы видим потребность, и в текущий момент правильным для нас было привлечь внешний капитал".

RealSense создает инструменты и технологии для роботизации, обслуживает производителей автономных роботов, включая Eyesynth и Unitree Robotics. По словам Орбаха, компания сосредоточена на том, чтобы предоставить отрасли больше решений для безопасности и обеспечить легкость использования своих технологий.

RealSense ранее называлась Intel Perceptual Computing и была создана более десяти лет назад. Первый продукт она вывела на рынок в 2015 году.

Ее штат насчитывает около 130 человек в США, Израиле и Китае.