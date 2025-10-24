Intel завершила III квартал с чистой прибылью, выручка превысила прогноз

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, завершила третий квартал с чистой прибылью, при этом выручка превзошла ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $4,1 млн, или $0,9 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $16,6 млрд, или $3,88 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,23 на бумагу.

Выручка выросла на 2,8% - до $13,65 млрд против $13,28 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,02 на бумагу при выручке в $13,2 млрд.

В четвертом квартале Intel прогнозирует выручку в диапазоне $12,8-13,8 млрд, чистый убыток - $0,14 на акцию, скорректированную прибыль - $0,08 на бумагу.

Консенсус-прогноз предполагает выручку в $13,4 млрд.

Котировки акций Intel на дополнительных торгах в четверг выросли на 7,7% после публикации отчетности. Капитализация компании за последние три месяца подскочила почти на 69% (до $172 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 6%.