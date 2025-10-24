Поиск

Intel завершила III квартал с чистой прибылью, выручка превысила прогноз

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, завершила третий квартал с чистой прибылью, при этом выручка превзошла ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $4,1 млн, или $0,9 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $16,6 млрд, или $3,88 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,23 на бумагу.

Выручка выросла на 2,8% - до $13,65 млрд против $13,28 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,02 на бумагу при выручке в $13,2 млрд.

В четвертом квартале Intel прогнозирует выручку в диапазоне $12,8-13,8 млрд, чистый убыток - $0,14 на акцию, скорректированную прибыль - $0,08 на бумагу.

Консенсус-прогноз предполагает выручку в $13,4 млрд.

Котировки акций Intel на дополнительных торгах в четверг выросли на 7,7% после публикации отчетности. Капитализация компании за последние три месяца подскочила почти на 69% (до $172 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 6%.

Intel
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ в III квартале заработал 100 млрд рублей по МСФО

Нефть Brent подешевела до $65,73 за баррель

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

"Газпром" в третий раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

"Газпром" в третий раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

Путин предупредил о росте цен из-за уменьшения количества российской нефти на рынке

Путин предупредил о росте цен из-за уменьшения количества российской нефти на рынке

"Транснефть" в 2025 году сохранит объем прокачки нефти на уровне 2024 г.

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

Нацмессенджер Max запустил платформу для интеграции сервисов бизнеса

Акции "ЛУКОЙЛа" ускорили снижение после переноса заседания СД по дивидендам

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7424 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });