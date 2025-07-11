Латвия приступает к строительству основной трассы Rail Baltica

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Компания Eiropas Dzelzcela Linijas (EDzL), оператор проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica в Латвии, заключила в пятницу соглашение о начале строительных работ на основном маршруте с подрядчиком ERB Rail.

Как сообщила EDzL, работы начнутся на южном участке Миса (река в Латвии - ИФ) - граница Литвы.

"Строительство разделено на этапы - всего 11 разрешений. Сегодня были подписаны акты о начале строительных работ по первым четырем разрешениям на строительство, которые включают в себя такие работы, как проверка территории на наличие неразорвавшихся боеприпасов, строительство железнодорожной насыпи, строительство подъездных путей и временных дорог, а также строительство нового железнодорожного путепровода и моста через реку Иецава. Также продолжается работа по оптимизации стоимости проекта", - говорится в пресс-релизе.

Член правления EDzL Янис Наглис отметил, что подписанием документа завершаются длительные предварительные работы, "которые подготовили почву, чтобы можно было воткнуть лопату в землю и начать масштабные строительные работы".

"Мы решительно продвигаемся конкретными и практическими шагами в реализации этого проекта: доступны объекты недвижимости, необходимые для строительства южного участка, доступно финансирование первых 45 километров трассы. Только что выделенные Еврокомиссией 153,3 млн евро на проект Rail Baltica в Латвии позволят двигаться дальше в прокладке основной трассы", - цитирует пресс-служба Наглиса.

Согласно пресс-релизу, ранее на территории пункта обслуживания инфраструктуры в Иецаве площадью 16 гектаров - "стратегическом месте, являющемся одним из важнейших узлов в реализации проекта", были проведены подготовительные работы, проложены подъездные пути, ведется строительство насыпи под пункт, построен временный офис для ERB Rail, продолжается поставка строительных материалов.

Работы по основной трассе включают в себя подготовку территории, строительство насыпей, железнодорожных мостов, дорог и путепроводов, перенос инженерных сетей, строительство путей и другой сопутствующей инфраструктуры на протяжении около 230 км. Предполагается, что на участке основной трассы за пределами Риги предстоит построить 60 железнодорожных мостов, 85 путепроводов, 9 переходов для животных, 2 пункта обслуживания инфраструктуры, оборудовать насыпи общим объемом 12 млн кубометров, а также проложить рельсы общим весом до 71 тыс. тонн, уточняет компания.

Как сообщало совместное предприятие стран Балтии RB Rail, затраты на строительство первой очереди Rail Baltica могут составить 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро. Общие затраты на проект могут достичь 23,8 млрд евро (в 2017 году они планировались в размере 5,8 млрд евро).

Проект Rail Baltica реализуется с целью интеграции стран Балтии в европейскую железнодорожную сеть. Он охватывает пять стран ЕС: Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Проект планируется завершить в 2030 году. Акционерами RB Rail AS являются Rail Baltica Statyba (Литва, входит в группу "Литовских железных дорог"), Eiropas Dzelzcela Linijas (Латвия) и эстонская Rail Baltic Estonia.

Eiropas Dzelzcela Linijas, согласно материалам на ее сайте, - компания со 100% государственным капиталом, основана в 2014 году. С 2016 года, в соответствии со структурой реализации проекта и соглашением о делегировании полномочий, EDzL является национальным исполнителем проекта Rail Baltica в Латвии.

На сайте ERB Rail сообщается, что это совместное предприятие, которое реализовало "масштабные и сложные инфраструктурные проекты по всей Европе от высокоскоростных железных дорог до мостов, туннелей". В СП входят Eiffage Genie Civil SAS , Budimex SA и Rizzani de Eccher SpA.