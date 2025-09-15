Страны Балтии договорились об электрификации Rail Baltica за 1,77 млрд евро

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Литва, Латвия и Эстония подписали в Вильнюсе соглашение об электрификации строящейся железной дороги европейской колеи Rail Baltica, сообщает diena.lt со ссылкой на агентство BNS.

Стоимость проекта электрификации оценивается в 1,77 млрд евро (без НДС).

"Впервые у нас есть полноценный контракт всех трех стран Балтии на строительство и проектирование (объектов) электрификации железной дороги (Rail Baltica - BNS) во всех трех странах", - сообщил журналистам после подписания руководитель совместного предприятия стран Балтии RB Rail (отвечает за строительство магистрали) Марко Кивила.

По его словам, в общей сложности будет электрифицировано 2,4 тысячи км железной дороги, установлено 50 тысяч опор ЛЭП.

"В соглашении мы обязались завершить первый этап проекта в 2030 году - это цель, которую мы преследуем во всех трех странах. Этот контракт будет сопряжен с вызовами", - сказал Кивила.

Только в Литве стоимость работ по электрификации составит 818 млн евро.

"Современную железную дорогу невозможно представить без электропоездов. Естественно, после завершения строительства насыпей необходимо проложить электрическую сеть, которая обеспечит быстрое движение и минимизирует выбросы загрязняющих веществ. Этот проект - крупнейший в железнодорожной отрасли во всей Балтии", - сказал генеральный директор группы "Литовских железных дорог" (Lietuvos gelezinkeliai) Эгидиюс Лазаускас.

По его словам, соглашение позволит электрифицировать железную дорогу скоординированно. "Все три страны подписали этот контракт, чтобы впоследствии не возникало никаких недопониманий и разногласий, и чтобы проект был завершен как можно быстрее", - уточнил он.

Проект по электрификации будет реализован несколько позже строительства основной ж/д линии, но, поскольку проект Rail Baltica реализуется поэтапно, часть магистрали будет электрифицирована в 2030 году.

"Сейчас проект разделен на этапы, и первый этап запланирован до 2030 года, когда должна быть завершена большая часть работ по электрификации", - сказал Лазаускас.

По словам Кивилы, планируется, что к концу этого года около 40% участков железной дороги первого этапа уже будут строиться во всех странах Балтии.

Стоимость первого этапа проекта Rail Baltica, по оценкам Кивилы, составляет более 15 млрд евро: 6,6 млрд евро в Литве, 5,5 млрд евро в Латвии и 3,2 млрд евро в Эстонии. На первом этапе планируется проложить основной путь Rail Baltica в Литве, а затем, после 2030 года, - участок между Каунасом и Вильнюсом.

"Проект еще не завершен, и мы ежедневно ищем возможности снижения затрат", - заявил глава RB Rail.

По словам Кивилы, есть надежда, что проект, который значительно подорожал, получит больше финансирования из бюджета Европейского союза (ЕС) после 2027 года, поскольку ЕС готовится инвестировать в транспорт и военную мобильность.

"Финансирование программы Connecting Europe Facility увеличилось более чем вдвое, что является хорошей новостью для проекта Rail Baltica. Мы также видим, что финансирование военной мобильности на следующий бюджетный период ЕС увеличено более чем в десять раз. Именно из этих источников проект стремится получить дополнительное финансирование, чтобы реализовать первый этап к 2030 году", - отметил глава RB Rail.

По данным BNS, соединение литовских и польских железнодорожных путей ожидается в 2028 году, а весь проект Rail Baltica, соединяющий страны Балтии с Европой, планируется завершить в 2030 году.