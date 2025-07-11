Текущий год может стать рекордным по притоку нелегалов в Великобританию

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - С начала года в Великобританию на небольших катерах проникли 21 тыс. нелегалов, что в случае продолжения этой тенденции может превратить 2025 год в рекордный по этому показателю, сообщает в пятницу Sky News со ссылкой на береговую охрану.

По данным морских пограничников, они фиксируют "значительное количество инцидентов" с участием небольших катеров в проливе Ла-Манш, отделяющим Великобританию от континентальной Европы. Так лишь за минувший четверг было предпринято десять попыток нелегального пересечения пролива, на катерах находились 573 человека.

Телеканал напоминает, что глава британского правительства Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон недавно договорились активизировать борьбу с нелегалами, пытающимися проникнуть в Великобританию через Ла-Манш. По словам Стармера, ряд новых мер вступит в силу "в ближайшие недели".

В то же время, отмечает Sky News, Великобритания принимает менее 1% изо всех официальных беженцев в мире, многие из которых просят убежища именно в Великобритании, поскольку владеют английским языком.