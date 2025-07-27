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Стармер намерен обсудить с Трампом Украину, Газу и тарифы на сталь

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В ходе неформальной встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа в рамках частного визита последнего в Шотландию планируется обсудить вопросы тарифов на британскую сталь, а также Украину и сектор Газа, сообщает Independent.

"На первом месте в повестке дня будет сталелитейная промышленность, за ней последуют Украина и сектор Газа - это вопросы, по которым сэр Кир и Трамп все еще кажутся далекими друг от друга", - пишет издание.

США и Великобритания подписали торговое соглашение, которое предусматривает частичное освобождение от пошлин в ряде секторов, но не решает проблему 25-процентных тарифов на сталь и алюминий, с которыми все еще сталкиваются британские экспортеры.

Кроме того, пишет Independent, Стармер "отчаянно нуждается в решении украинской проблемы".

Ранее Макрон и Стармер заявили, что планы миротворческой операции на Украине созрели и готовы к реализации. В частности, они предусматривают, что страны "коалиции желающих" после заключения соглашения о прекращении огня станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины в рамках концепции восстановления страны. Они призвали союзников усилить скоординированное давление на Россию с целью "принуждения к переговорам".

Издание сообщает, что Ближний Восток, возможно, не является главным международным приоритетом Стармера на предстоящих переговорах с Трампом.

Вместе с тем, говорится в публикации, "появилось много слухов о том, что Стармер хочет признать государство Палестина, как объявил Макрон в четверг", но не может сделать этого до тех пор, пока не встретится с американским лидером.

Госсекретарь США Марко Рубио ясно дал понять, что США считают, что Макрон "поощряет терроризм" ХАМАС. И Стармер опасается, что "аналогичная гневная точка зрения была бы высказана и в отношении Великобритании".

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает государство Палестина в сентябре на Генеральной ассамблее ООН.

Марко Рубио Украина сектор Газа Великобритания Стармер Дональд Трамп
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