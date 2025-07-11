Один человек погиб, семеро пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Московской области один человек погиб, семеро пострадали, сообщает подмосковное ГУ МВД РФ в пятницу.

"По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части по причине технической неисправности", - говорится в сообщении.

В результате столкновения, погиб водитель автобуса. В его салоне, по данным полиции, находились 12 пассажиров, в настоящее время 7 обратились за медицинской помощью.

"На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено", - добавили в ведомстве.