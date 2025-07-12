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Что случилось этой ночью: суббота, 12 июля

Трамп рассматривает возобновление крупных поставок Украине, Тегеран готов возобновить переговоры по ядерной программе, автомобиль наехал на пешеходов в Москве

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВСУ к концу месяца могут получить ракеты большой дальности по германо-украинскому проекту. Об этом заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при министерстве обороны ФРГ.

- Трамп рассматривает многомиллионные поставки вооружений Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информированные источники.

- Тегеран готов возобновить переговоры по ядерной программе при отсутствии ударов США по Ирану. Соответствующее заявление сделал Аббас Аракчи.

- Израиль ликвидировал ливанского боевика, причастного к подготовке атак на мирное население. По данным израильских военных, он занимался контрабандой оружия из Ирана.

- Пять человек пострадали в ДТП на Бережковской набережной в центре Москвы. Водитель скрылся с места происшествия и был задержан.

- Один человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье. Семеро пострадали.

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