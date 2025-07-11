Президент Ливана заявил, что намерен добиваться мира, а не нормализации отношений с Ираном

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Ливана Жозеф Аун провел различия между понятиями "мира" и "нормализации отношений", заявив, что именно прекращения боевых действий и вывода израильских войск добиваются ливанские власти.

"Мир - это отсутствие состояния войны, и именно это важно для нас в Ливане в настоящий момент. Что касается вопроса о нормализации отношений, то в настоящее время она не является частью внешней политики Ливана", - передает слова Ауна телеканал "Аль-Арабийя".

По словам ливанских высокопоставленных чиновников, страна остается приверженной арабской мирной инициативе 2002 года, которая предлагает мир между Израилем и арабскими государствами в обмен на вывод израильских войск с их территорий.

"Никто, ни американцы, ни арабы, не ставили перед нами вопрос о нормализации отношений с Израилем", - сообщили собеседники телеканалу.

На прошлой неделе глава МИД Израиля Гидеон Саар сделал официальное заявление, в котором выразил заинтересованность его страны в нормализации отношений с Ливаном и Сирией.

США в свою очередь призывают Ливан полностью разоружить "Хезболлу", на этой неделе ливанские власти направили ответ на требование Вашингтона.

Документ не был обнародован, но Аун заявил, что Бейрут намерен "удерживать монополию на оружие в стране". При этом президент Ливана продолжает призывать Израиль вывести войска из пяти стратегических точек на ливанской территории.

В ноябре 2024 года израильские военные и базирующаяся в Ливане группировка "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, согласно которому Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна поэтапно уйти с территории Ливана и передать позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.

Согласно договоренностям об условиях прекращения огня, "Хезболла" должна отвести отряды к северу от реки Литани, на 30 км от границы, и ликвидировать посты в этой зоне, где разрешено действовать лишь военным Ливана и миротворцам ООН.