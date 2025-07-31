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Кабмин Ливана рассмотрит предложение США по выводу войск Израиля с юга страны и разоружению группировок

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Ливана Жозеф Аун заявил о рассмотрении предложения США по выводу израильских войск с юга страны и передачи оружия ливанских группировок в руки армии страны.

"США представили проект предложения, которое Ливан скорректирует и вскоре представит кабинету министров. Среди ключевых требований: немедленное прекращение огня со стороны Израиля, полный вывод израильский войск, освобождение пленных и передача армии оружия, изъятого у группировок, в том числе у "Хезболлы", - цитирует в четверг ливанский телеканал LBCI Ауна, который выступил в министерстве обороны.

"Ни одно движение ливанцы не поддерживают так единогласно, как армию. Ни одна институция не защищала единство и безопасность страны так, как она", - сказал он.

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Аун подчеркнул необходимость восстановления монополии государства на применение оружия. Он отметил, что ливанская армия уже утвердила власть в районе к югу от реки Литани и полна решимости завершить миссию.

Президент также обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня и во вмешательстве в суверенитет Ливана.

По информации телеканала, Ливан также запросил у дружественных стран ежегодную помощь в размере $1 млрд в течение десяти лет для поддержки армии и сил безопасности. Он призвал к проведению осенью этого года международной конференции доноров для финансирования восстановления страны.

Кроме того, Аун подтвердил приверженность правительства проведению парламентских выборов, при этом в парламенте обсуждаются реформы избирательного законодательства.

Ливан Израиль США Жозеф Аун Хезболла
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