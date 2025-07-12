Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на переговоры с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи в северокорейском городе Вонсан.

Встреча проходит в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел РФ и КНДР.

Торжественное открытие курортной зоны Вонсан-Кальма состоялось 24 июня этого года. В нем принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, территория курортного кластера протяженностью 4 км представляет собой полноценный город-курорт. Комплекс поделен на две равные части с идентичными условиями пребывания и качеством обслуживания: одна предназначена для иностранных гостей, вторая - для граждан КНДР.