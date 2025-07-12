Лавров заявил, что РФ будет способствовать увеличению потока туристов в КНДР

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российские власти будут способствовать увеличению туристического потока из РФ на северокорейский курорт Вонсан, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров.

"Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия, включая авиасообщение", - сказал он в начале встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане.

Лавров, кроме того, высоко оценил крепость отношений РФ и КНДР, назвав их "непобедимым братством".

"В ходе первого раунда наших стратегических переговоров вы охарактеризовали наш новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства. Эта ваша оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, о чем вы упомянули, где героические военнослужащие, бойцы корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов", - сказал российский министр.