Лавров заявил, что Путин и Ким Чен Ын находятся в регулярном контакте

Дипломат добавил, что наверняка состоится и встреча глав государств

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын находятся в регулярном контакте, обмениваются посланиями, их встреча наверняка состоится, необходимо согласовать время и место, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров.

"Президент (Путин) и государственный председатель государственных дел (Ким Чен Ын) находятся в регулярном контакте, они регулярно обмениваются посланиями, эту практику никто не собирается прекращать", - сказал министр на пресс-конференции в северокорейском Вонсане.

"Тоже самое касается и предстоящих контактов: они наверняка будут. Когда и где - будет согласовано между президентом и председателем государственных дел", - добавил Лавров.