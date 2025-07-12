Минск направил Пхеньяну приглашение на 3-ю конференцию по безопасности Евразийской архитектуры

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия при поддержке РФ направила КНДР приглашение принять участие в 3-й конференции по безопасности Евразийской архитектуры, в Пхеньяне его рассматривают, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подтвердили, что очередная, третья конференция на тему Евразийской архитектуры состоится в октябре этого года в Минске. Коллеги наши белорусские при нашей поддержке направили приглашение нашим северокорейским друзьям, они его рассматривают", - сказал он на пресс-конференции в Вонсане.

Лавров подчеркнул: "Надеюсь, что это будет хорошим поводом внести свой вклад в эти дискуссии".