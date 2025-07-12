Лавров заявил, что КНДР сама определяет форму оказания помощи России в СВО

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: AP/TAСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын сам принимает решения о том, в какой форме оказывать помощь России в СВО на Украине в рамках договора о стратегическом партнерстве, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы реагировали на предложение председателя государственных дел (КНДР - ИФ), у нас не было причин отказываться от этого искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве", - сказал министр на пресс-конференции в Вонсане, отвечая на вопрос о том, возможно ли привлечение северокорейских военных для участия в боевых действиях на новых направлениях.