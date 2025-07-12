РФ и КНДР планируют восстановить морское сообщение

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Москва и Пхеньян планируют возобновить морское сообщение, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Восстановлено авиасообщение между Москвой, Хабаровском, Пхеньяном. Планируется восстановить морское сообщение - это будет развивать контакты между людьми и конечно этот интерес прежде всего будет проявляться в приграничных регионах нашего Дальнего Востока", - сказал он на пресс-конференции в северокорейском Вонсане.

Он напомнил, что в связи с пандемией коронавируса был продолжительный перерыв.

"Сейчас тоже остаются определенные ограничения в силу последствий коронавируса, но я убежден, что в самое ближайшее время эти ограничения будут постепенно сниматься и туризм обязательно будет развиваться", - сказал Лавров.