Экспертов МАГАТЭ проинформировали об ударах БПЛА по Энергодару

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Команда специалистов МАГАТЭ, базирующаяся на Запорожской АЭС, посетила здание администрации города Энергодар, которое подверглось ударам беспилотников ВСУ, заявил в субботу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"МАГАТЭ проинформировали о предполагаемой атаке БПЛА по зданию администрации в Энергодаре, где проживает наибольшая часть сотрудников Запорожской АЭС", - приводятся его слова на сайте МАГАТЭ.

В пятницу эксперты МАГАТЭ посетили здание администрации, где могли наблюдать повреждения в его верхней части. Сотрудникам агентства сообщили, что повреждения появились в результате атаки БПЛА в пятницу.

Гросси выразил серьезную обеспокоенность возросшим количеством ударов дронами вокруг ЗАЭС, добавив, что удары по Энергодару "приносят психологический стресс сотрудникам станции, что может повлиять на ее безопасность".

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали город с помощью беспилотников.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксиро