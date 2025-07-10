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Дрон ударил по многоэтажке в Энергодаре

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ВСУ дроном атаковали многоэтажку в городе Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, сообщил в четверг глава горадминистрации Максим Пухов.

"(...) Произошла атака беспилотника-камикадзе. Удар пришелся между 3 и 4 этажами жилой многоэтажки", - написал Пухов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что обошлось без пострадавших, в результате атаки повреждены окна дома и четыре автомобиля.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 27 июня.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Энергодар Запорожская АЭС Максим Пухов
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