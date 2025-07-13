Поиск

Ким Чен Ын уверен, что КНДР и РФ поспособствуют глобальному миру и безопасности

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - КНДР и Россия независимо от изменений международной обстановки будут способствовать поддержанию мира и безопасности в глобальном масштабе, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ким Чен Ын "выразил уверенность, что скоординированные и сверенные дипломатические позиции обеих стран - КНДР и РФ, настроенных инициативно и активно реагировать на турбулентную международную геополитическую обстановку, будут вносить положительный вклад в обеспечение регионального и глобального мира и безопасности", цитирует главу государства Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе встречи, которая прошла "в теплой, полной товарищеского доверия атмосфере", состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов "исполнения договоренностей, достигнутых на историческом корейско-российском саммите в июне 2024 года", а также "более прочного развития всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ в целях защиты общих ключевых интересов", отметило агентство, подчеркнув, что "было подтверждено полное совпадение позиций".

"Ким Чен Ын еще раз выразил готовность КНДР и впредь безусловно поддерживать все меры руководства России по исключительно коренному решению вопроса о ситуации на Украине в соответствии с духом межгосударственного договора КНДР и РФ", - пишет ЦТАК.

Как сообщил МИД РФ, встреча прошла в Вонсане.

Лавров прибыл в КНДР накануне. Ранее в субботу Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.

КНДР Ким Чен Ын Россия мир безопасность
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 12 июля

США вводят с 1 августа 30-процентные пошлины на товары из ЕС и Мексики

В ходе работ на парковке в Денверском музее естественной истории нашли кость динозавра

В ходе работ на парковке в Денверском музее естественной истории нашли кость динозавра

Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова

Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова

В Новой Каледонии договорились о будущем институциональном обустройстве территории

Берлин в ближайшее время намерен начать поставлять Киеву дальнобойные ракетные системы

Лавров заявил, что КНДР сама определяет форму оказания помощи России в СВО

Лавров заявил, что КНДР сама определяет форму оказания помощи России в СВО

"Уральские авиалинии" с 24 июля запустят рейсы в Геленджик из Москвы

"Уральские авиалинии" с 24 июля запустят рейсы в Геленджик из Москвы

Москва предостерегает США, Южную Корею и Японию от злоупотребления отношениями против КНДР и РФ

Что случилось этой ночью: суббота, 12 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6714 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });