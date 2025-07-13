Ким Чен Ын уверен, что КНДР и РФ поспособствуют глобальному миру и безопасности

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - КНДР и Россия независимо от изменений международной обстановки будут способствовать поддержанию мира и безопасности в глобальном масштабе, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ким Чен Ын "выразил уверенность, что скоординированные и сверенные дипломатические позиции обеих стран - КНДР и РФ, настроенных инициативно и активно реагировать на турбулентную международную геополитическую обстановку, будут вносить положительный вклад в обеспечение регионального и глобального мира и безопасности", цитирует главу государства Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе встречи, которая прошла "в теплой, полной товарищеского доверия атмосфере", состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов "исполнения договоренностей, достигнутых на историческом корейско-российском саммите в июне 2024 года", а также "более прочного развития всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ в целях защиты общих ключевых интересов", отметило агентство, подчеркнув, что "было подтверждено полное совпадение позиций".

"Ким Чен Ын еще раз выразил готовность КНДР и впредь безусловно поддерживать все меры руководства России по исключительно коренному решению вопроса о ситуации на Украине в соответствии с духом межгосударственного договора КНДР и РФ", - пишет ЦТАК.

Как сообщил МИД РФ, встреча прошла в Вонсане.

Лавров прибыл в КНДР накануне. Ранее в субботу Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.