Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщается в телеграм-канале МИД РФ в субботу.

Согласно сообщению, встреча прошла в городе Вонсан.

В телеграм-канале МИД РФ разместили также видеоролик начала встречи. Лавров и Ким Чен Ын обменялись рукопожатием и обнялись. "Очень рад вас видеть", - сказал российский министр.

Лавров прибыл в КНДР накануне. Ранее в субботу он провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.