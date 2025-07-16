Инфляция в Великобритании в июне ускорилась до 3,6%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в июне выросли на 3,6% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

В мае инфляция составила 3,4%. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпа роста цен на майском уровне, по данным Trading Economics.

Июньский показатель инфляции стал самым высоким с января 2024 года, отмечает ONS.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в июне на 4,5% (в мае - на 4,4%), развлечения и отдых - на 3,3% (на 3,2%), транспортные услуги - на 1,7% (на 0,7%). Цены в ресторанах и гостиницах повысились на 2,6% (на 2,8%). Стоимость одежды и обуви выросла на 0,5% после снижения на 0,3% месяцем ранее.

Потребительские цены в июне повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца, в то время как в мае был зафиксирован подъем на 0,2%.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (индекс CPI Core, базовая инфляция) увеличились на 3,7% за год и на 0,4% за месяц. В мае первый показатель вырос на 3,5%, второй - на 0,2%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце ускорилось до 4,4% в годовом выражении с майских 4,3%. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

В сравнении с предыдущим месяцем RPI поднялся на 0,4% после увеличения на 0,2% в мае.