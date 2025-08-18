Поиск

Доходность 30-летних британских облигаций с защитой от инфляции достигла рекорда с 1998 г.

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Доходность 30-летних государственных облигаций Великобритании с защитой от инфляции обновила максимум с 1998 года, достигнув 2,56%.

Доходность превысила уровень, наблюдавшийся во время бюджетного кризиса осенью 2022 года, отмечает Bloomberg.

Показатель для обычных 30-летних гособлигаций в понедельник также повысилась на 5 базисных пунктов, составив 5,62%. Показатель вплотную приблизился к почти 30-летнему максимуму, зафиксированному в апреле (5,66%).

Аналитик RBC Мегум Мухич указал на высокую инфляцию в стране как на основной фактор роста доходности госбондов.

Данные об июльской инфляции в Великобритании будут опубликованы в среду. Аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен ускорились до 3,7% с июньских 3,6%. Банк Англии ожидает, что инфляция достигнет пика в 4% в сентябре, после чего начнет снижаться.

Банк Англии Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

"Молдовагаз" будет поставлять газ в Приднестровье до 1 апреля 2026 года

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Китай увеличивает импорт СПГ

Китай увеличивает импорт СПГ

"Аэрофлот" восстановил доступ к программе лояльности

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6987 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });