Доходность 30-летних британских облигаций с защитой от инфляции достигла рекорда с 1998 г.

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Доходность 30-летних государственных облигаций Великобритании с защитой от инфляции обновила максимум с 1998 года, достигнув 2,56%.

Доходность превысила уровень, наблюдавшийся во время бюджетного кризиса осенью 2022 года, отмечает Bloomberg.

Показатель для обычных 30-летних гособлигаций в понедельник также повысилась на 5 базисных пунктов, составив 5,62%. Показатель вплотную приблизился к почти 30-летнему максимуму, зафиксированному в апреле (5,66%).

Аналитик RBC Мегум Мухич указал на высокую инфляцию в стране как на основной фактор роста доходности госбондов.

Данные об июльской инфляции в Великобритании будут опубликованы в среду. Аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен ускорились до 3,7% с июньских 3,6%. Банк Англии ожидает, что инфляция достигнет пика в 4% в сентябре, после чего начнет снижаться.