Франция, Италия, Чехия и Венгрия не намерены участвовать в программе покупки у США оружия для Киева

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Участвовать в новом формате поставок оружия Киеву, который предложил президент США Дональд Трамп, на данный момент согласились Дания и Германия, в то время как Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались, сообщают в среду западные СМИ.

Кроме того, агентство Bloomberg в среду отметило, что Европа все сильнее ощущает необходимость прекратить зависимость от американского оружия.

"Европа в значительной степени зависит от оборонной промышленности США. Однако из-за торговых пошлин, отношения президента Трампа к НАТО и его недостаточного стремления брать на себя защиту стран альянса, европейские страны чаще будут отдавать приоритет инвестициям в собственные оборонные комплексы", - рассказали собеседники агентства.

По информации европейского портала Politico, Франция отказалась участвовать в покупке американского оружия для Украины. Собеседники издания сообщили, что вместо этого правительство страны намерено сконцентрироваться на наращивании собственного оборонного бюджета, который в минувшие выходные президент республики Эмманюэль Макрон пообещал увеличить к 2027 году почти в два раза по сравнению с бюджетом на 2017 год.

Кроме того, Париж хочет поддержать европейских производителей, которые ранее также поставляли Украине противоракетные зенитные комплексы и другие вооружения.

Италия также не намерена закупать у США вооружения для поставок на Украину, но при этом продолжит оказывать военную помощь Киеву. Неназванные представители Минобороны заявили газете La Stampa - в ведомстве никогда не велись разговоры о закупках американского оружия для Киева.

Кроме того, газета отмечает, что у Италии нет денег для совершения операций такого рода. По словам собеседников издания, эта проблема стоит настолько остро, что единственная закупка у США, которую запланировала Италия на ближайшие десять лет, - это закупка партии истребителей F-35 для собственных нужд.

В правительстве Чехии, в свою очередь, заявили, что военная помощь Киеву продолжится, однако посредством участия в других инициативах и закупок у чешских, а не американских производителей.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не намерен участвовать в закупках американского оружия для Украины.

"Я хотел бы подчеркнуть, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерские солдаты не будут направлены на Украину. Ничего туда направлено не будет", - передавали его слова региональные СМИ.

Официальное согласие на закупку вооружений в США на данный момент дали Берлин и Копенгаген. Глава МИД Дании Ларс Расмуссен заявил о полной готовности присоединиться к финансированию.

В МИД Нидерландов в свою очередь заявили, что рассматривают возможность участия в программе. Однако, несмотря на положительную оценку инициативы правительством, Амстердам еще не подтвердил свою приверженность к непосредственному участию в ней.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, ожидается, что к финансированию могут присоединиться Швеция и Норвегия, а также Великобритания.

Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут покупать у Вашингтона оружие, которое впоследствии можно будет передавать Украине.

Рютте во время пресс-конференции с Трампом в понедельник назвал "логичным", что за поставки американского оружия на Украину заплатят европейские страны.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила во вторник, что страны ЕС предпочли бы, чтобы Вашингтон оказывал часть военной помощи Украине безвозмездно. "Если мы платим за это оружие, то это означает, что именно мы, а не США, оказываем эту военную помощь", - сказала Каллас на пресс-конференции в Брюсселе. Она подчеркнула, что в Брюсселе "хотели бы видеть распределение этих расходов".