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Испания отказалась от закупки истребителей F-35 у США в пользу европейских самолетов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мадрид остановил предварительные переговоры с Вашингтоном о закупке малозаметных истребителей пятого поколения F-35, поскольку правительство Испании рассматривает Eurofighter и находящуюся в разработке систему Future Combat Air System (FCAS) в качестве альтернативы, сообщает европейское Politico со ссылкой на испанское Министерство обороны.

Испания рассматривает как варианты Eurofighter сейчас и FCAS в будущем.

Ранее в этот день El Pais со ссылкой на источники в правительстве Испании сообщила, что планы по закупке американских истребителей F-35 Lightning II заморожены.

Отмечается, что ВВС Испании также рассматривают замену F-18, ожидая появления европейского истребителя шестого поколения по программе FCAS, которая будет готова не ранее 2040 года. Пока военные продолжают использовать Eurofighter, несмотря на технологические ограничения.

Отказ от F-35 соответствует курсу правительства на укрепление стратегической автономии Европы и снижение зависимости от США.

Испания намерена выполнить обязательство перед НАТО и достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП в 2025 году. Это станет возможным благодаря одобренному правительством плану технологического и промышленного развития в сфере безопасности и обороны, на который будет выделено дополнительно 10,47 миллиарда евро.

F-35 - американский малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик "пятого поколения". Производится с 2006 года; на июнь 2025 года собрано более 1,2 тысячи единиц.

Кроме США, стоит на вооружении Великобритании, Австралии, Израиля, Южной Кореи, Италии, Дании, Японии, Норвегии, Польши, Нидерландов.

Максимальная дальность полета - 2,8 тысячи км, боевой радиус действия - 1239 км; может подниматься на высоту 15 км, двигаться с максимальной скоростью - 1930 км/ч.

Выпускается в трех основных вариантах, унифицированных на 70 - 90%: F-35A - для ВВС США, F-35B - для Корпуса морской пехоты США и ВМС Британии и F-35С - палубный самолет для ВМС США. Может снаряжаться ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", управляемыми бомбами и обычными кассетными бомбами.

Применялся США в ходе боевых действий на Ближнем Востоке (Ирак, Сирия, Афганистан) и Израилем. Известны многочисленные случаи аварий с этим самолетом. Также неоднократно звучали критические высказывания в отношении характеристик истребителя и поступала информация о проблемах с его производством.

Eurofighter F-35 Испания НАТО США
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