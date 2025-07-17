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Сингапур вновь признан самым дорогим городом мира для богатых жителей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сингапур третий год подряд стал самым дорогим городом мира для проживания состоятельных людей, говорится в отчете швейцарской банковской группы Julius Baer.

Второе место в рейтинге занял Лондон, третье - Гонконг. В пятерку самых дорогих мегаполисов также вошли Монако и Цюрих, ненамного от них отстали Шанхай, Дубай, Нью-Йорк, Париж и Милан.

Для расчета использовался индекс цен на 20 товаров и услуг, которым пользуются богатые граждане, включая дорогие автомобили, ювелирные изделия, услуги адвокатов и обучение в частных школах. Также принимался во внимание опрос 360 долларовых миллионеров.

Julius Baer отмечает, что цены на люксовые товары и услуги обычно растут вдвое быстрее общей инфляции. В частности, полеты бизнес-классом за последний год подорожали на 18,2%.

Аналитики банка также указали на то, что в тройке самых дорогих городов мира для состоятельных граждан оказались сразу два азиатских города, Сингапур и Гонконг.

"Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует одни из самых быстрых темпов экономического роста в мире. Местный ВВП в реальном выражении вырос на 4,5% в 2024 году, тогда как мировая экономика в целом увеличилась на 3,3%, - говорится в отчете. - Это привело к активному накоплению богатства в регионе. Число долларовых миллионеров в Азии в прошлом году, по предварительным данным, увеличилось на 5%, до 855 тыс.".

Отмечается, что индекс составлялся до объявления президентом США Дональдом Трампом о существенном повышении импортных пошлин, которое привело к волатильности на мировых рынках и переоценке ряда активов. В частности, с тех пор курс доллара США снизился к большинству основных мировых валют.

Julius Baer Сингапур Гонконг
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