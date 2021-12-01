Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии EIU

Москва за год поднялась в этом списке со 106-го на 96-е место

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Тель-Авив занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитическим подразделением британского журнала The Economist.

"Тель-Авив впервые возглавил рейтинг и поднялся на первое место с пятого, которое он занял в прошлом году. Повышение места Тель-Авива, главным образом, отражает силу израильской валюты, шекеля, по отношению к американскому доллару", - отмечается в пресс-релизе EIU.

На второй строчке расположился Париж, за ним - Сингапур. Четвертое и пятое место в списке заняли Цюрих и Гонконг соответственно.

В топ-10 самых дорогих городов мира также вошли Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

В открытой части доклада также указаны города, которые поднялись на наибольшее количество строчек в рейтинге за последний год. В частности, согласно этим данным, Тегеран поднялся с 79-го места на 29-е. Подорожание жизни в Тегеране объясняется "сложностями с поставками, нехваткой товаров и ростом цен на импорт после возвращения санкций США". Киев за год поднялся со 101-го на 88-е место, Москва - со 106-го на 96-е место.

Согласно рейтингу, самыми дешевыми для жизни городами мира названы Дамаск, Триполи, Ташкент, Тунис и Алма-Ата.

EIU дважды в год рассчитывает индексы стоимости проживания для 173 городов мира. Эксперты рассматривают цены на сотни наименований товаров и услуг, в частности, на продукты питания, одежду и аренду жилья.

Тель-Авив Израиль

Новости

Штамм "омикрон" добрался до Норвегии

Штамм "омикрон" добрался до Норвегии

Москва потребует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток

Путин рассчитывает, что ответ Лукашенко Западу не сорвет газовые контракты РФ-ЕС

Зеленский счел, что Киев не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с РФ

Пандемия коронавируса

В Нигерии выявили штамм COVID-19 "омикрон" в образце, взятом еще в октябре

В Нигерии выявили штамм COVID-19 "омикрон" в образце, взятом еще в октябре

Польша обвинила Белоруссию в обстреле осветительных мачт на границе

Лукашенко готов остановить транзит энергоносителей из РФ, если Польша закроет границу

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,8 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,8 млн
Пандемия коронавируса

ВОЗ отметила сокращение смертности от COVID на 10% за прошлую неделю

Что случилось этой ночью: среда, 1 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });