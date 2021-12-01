Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии EIU

Москва за год поднялась в этом списке со 106-го на 96-е место

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Тель-Авив занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитическим подразделением британского журнала The Economist.

"Тель-Авив впервые возглавил рейтинг и поднялся на первое место с пятого, которое он занял в прошлом году. Повышение места Тель-Авива, главным образом, отражает силу израильской валюты, шекеля, по отношению к американскому доллару", - отмечается в пресс-релизе EIU.

На второй строчке расположился Париж, за ним - Сингапур. Четвертое и пятое место в списке заняли Цюрих и Гонконг соответственно.

В топ-10 самых дорогих городов мира также вошли Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

В открытой части доклада также указаны города, которые поднялись на наибольшее количество строчек в рейтинге за последний год. В частности, согласно этим данным, Тегеран поднялся с 79-го места на 29-е. Подорожание жизни в Тегеране объясняется "сложностями с поставками, нехваткой товаров и ростом цен на импорт после возвращения санкций США". Киев за год поднялся со 101-го на 88-е место, Москва - со 106-го на 96-е место.

Согласно рейтингу, самыми дешевыми для жизни городами мира названы Дамаск, Триполи, Ташкент, Тунис и Алма-Ата.

EIU дважды в год рассчитывает индексы стоимости проживания для 173 городов мира. Эксперты рассматривают цены на сотни наименований товаров и услуг, в частности, на продукты питания, одежду и аренду жилья.