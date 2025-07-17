Запорожская область частично осталась без света

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Запорожской области частично отключено электроснабжение, без света остались Мелитополь, Энергодар и семь муниципальных округов, сообщил глава региона Евгений Балицкий в четверг.

"Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. Без электроснабжения Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский. Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа", - написал губернатор в своем телеграм-канале в четверг.

Причины отключения уточняются, добавил он.