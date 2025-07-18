Российские военные нейтрализовали за ночь 73 дрона ВСУ

10 - над Московским регионом

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу над девятью российскими регионами, а также Черным и Азовским морями перехвачено и уничтожено 73 украинских беспилотника, в том числе 10 - над Московским регионом, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по Москве 17 июля до 7:00 по Москве 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным министерства, 31 БПЛА нейтрализован над Брянской областью, 17 - над Орловской, 10 - над Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву, четыре дрона перехвачено и уничтожено над Крымом, три - над Азовским морем, по два - над Смоленской и Нижегородской областями, по одному над Белгородской, Калужской, Воронежской областями и Черным морем.