Небензя потребовал от властей Сирии обеспечить безопасность россиян

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Организации по Сирии, на юге которой произошли боестолкновения между правительственными силами и друзами, потребовал от Дамаска обеспечить безопасность российских граждан и объектов.

"Напоминаем в этой связи об императиве обеспечения безопасности российских граждан и объектов в Сирии, требуем от сирийских властей принятия надлежащих мер", - сказал Небензя, текст его выступления опубликовало постпредство РФ при ООН.

В понедельник в сирийском городе Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения правительственных войск с друзами, погибли по меньшей мере 34 человека.

В среду Армия обороны Израиля нанесла удары по зданию генштаба вооруженных сил Сирии и президентскому дворцу в Дамаске. Как заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, у Израиля есть обязательства "по сохранению приграничной демилитаризованной зоны на юго-западе Сирии и защите местного друзского населения".

В четверг сирийские войска покинули провинцию Эс-Сувейда, в регионе введен режим прекращения огня, контроль за обеспечением правопорядка передан комитету, в который входят представители властей и духовные лидеры друзов.

В ночь на пятницу израильская авиация нанесла новые авиаудары по провинции Эс-Сувейда и одноименному городу. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обвинил друзов в нарушении режима прекращения огня и заявил о продолжении "вопиющего вмешательства Израиля во внутренние дела Сирии, которое ведет лишь к дальнейшему хаосу и разрушениям и еще больше осложняет ситуацию в регионе".