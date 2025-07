Уолл-стрит закрылась в плюсе, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом, причем S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды.

Инвесторы оценивали статданные США, которые оказались лучше ожиданий, а также изучали отчетность компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. - до 221 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали роста показателя - до 235 тыс.

Розничные продажи в США в июне выросли на 0,6% к предыдущему месяцу, намного сильнее прогноза экспертов, предполагавшего подъем на 0,1%. В мае продажи сократились на 0,9%. В годовом сравнении розничные продажи увеличились на 3,9% после роста на 3,3% в мае.

Сильные квартальные результаты Taiwan Semiconductor Manufacturing Company оказали поддержку представителям полупроводниковой отрасли. TSMC увеличила чистую прибыль более чем на 60%, до рекордного максимума, а также отметила рост спроса на технологии искусственного интеллекта. ADR компании подорожали на 3,4%.

Бумаги других производителей ИИ-чипов тоже поднялись в цене, в том числе Marvell Technology - на 1,6%, Nvidia Corp. - на 1%.

Среди остальных компаний "великолепной семерки" рыночная стоимость Amazon.com Inc. и Alphabet Inc. увеличилась на 0,3%, Microsoft Corp. - на 1,2%. Акции Apple Inc. подешевели на 0,1%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,2%, Tesla - на 0,7%.

Капитализация выпускающей электромобили Lucid Group Inc. подскочила на 36,2% на новостях о ее договоре с Uber Technologies и технологическим стартапом Nuro. Компании планируют запустить сервис роботакси. Uber предоставит Lucid инвестиции в размере $300 млн для модернизации производства и интеграции технологий Nuro в электромобили Lucid Gravity. Акции Uber подешевели на 0,3%.

Страховщик Travelers Cos. увеличил рыночную стоимость на 3,8% на сильной отчетности. Скорректированная прибыль компании существенно превзошла ожидания аналитиков.

Котировки акций PepsiCo Inc. поднялись на 7,5%. Компания зафиксировала рост выручки во втором финансовом квартале, что стало неожиданностью для рынка.

Бумаги Coca-Cola Co. выросли в цене на 1,9%. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что компания будет использовать в рецептуре своего основного напитка в США тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа.

Капитализация United Airlines Holdings повысилась на 3,1%. Компания во втором квартале сократила чистую прибыль на 26,5%, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов аналитиков.

Акции конкурирующих авиакомпаний Delta Air Lines и American Airlines Group подорожали на 1,4% и 1,5% соответственно.

GE Aerospace сократила рыночную стоимость на 2,2%, несмотря на сильную отчетность. Бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co. во втором квартале увеличило чистую прибыль на 65%, а скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания экспертов.

Цена бумаг производителя лекарств и медицинского оборудования Abbott Laboratories упала на 8,5%. Квартальные результаты компании оказались лучше ожиданий рынка, но при этом она скорректировала прогноз на текущий год, снизив верхнюю границу диапазона предполагаемой выручки.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии увеличился на 229,71 пункта (на 0,52%) и составил 44484,49 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 33,66 пункта (на 0,54%), до 6297,36 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 155,16 пункта (0,75%) и составил 20885,65 пункта.