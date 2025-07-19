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США будут добиваться от Южной Кореи укрепления оборонных возможностей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает на то, что Южная Корея приложит усилия для укрепления своих оборонных возможностей, заявила заместитель пресс-секретаря госдепа Миньон Хьюстон.

"Южная Корея - сильный и дееспособный партнер. Президент считает, что Южная Корея способна обеспечить на самом высоком уровне совершенствование своих оборонных возможностей. Мы знаем, что это то, что нам нужно", - сказала она в интервью информагентству "Ренхап".

Дипломат заверила, что Соединенные Штаты готовы продолжить с Южной Кореей военное сотрудничество и "будут принимать надлежащие меры по предотвращению рисков", в то же время "мы также хотим, чтобы наши партнеры делали то же самое, поскольку это касается обеспечения максимально возможного уровня поддержки и приверженности своим оборонным возможностям".

"Ренхап", комментируя заявления Хьюстон, отмечает, что они прозвучали "на фоне ожиданий, что администрация Трампа может потребовать от Южной Кореи увеличить расходы на оборону и на военный потенциал, поскольку уделяет приоритетное внимание сдерживанию угроз со стороны напористого Китая".

Госдеп США Миньон Хьюстон Южная Корея обороноспособность
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