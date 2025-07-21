Глава МИД Южной Кореи намерен добиваться взаимовыгодного соглашения с США по тарифам

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен в понедельник заявил, что будет работать над достижением взаимовыгодного соглашения в ходе продолжающихся переговоров о тарифах с Соединенными Штатами, сообщило агентство "Ренхап".

"Я думаю, что мы должны работать над поиском взаимовыгодного решения, (...) нашему министерству следует больше ориентироваться на макроуровень при формировании будущего альянса с США", - сказал он журналистам.

Чо Хен считает, что Сеулу "необходимо тщательно изучить все аспекты всеобъемлющих пакетов".

Дипломат, ссылаясь на свой опыт, отметил, что "переговоры о тарифах в какой-то степени воспринимаются как игра с нулевой суммой, но (...) всегда возможны результаты с ненулевой суммой".

"Я считаю, что наше министерство имеет все возможности для достижения таких результатов", - подчеркнул он.

"Ренхап" напоминает, что взаимные тарифы, включая 25-процентные пошлины в отношении Южной Кореи, должны вступить в силу 1 августа, если только обе стороны до этого времени не придут к соглашению.

Южная Корея стремится заключить сделку с администрацией президента США Дональда Трампа в надежде добиться освобождения как от взаимных тарифов, так и от секторальных пошлин на сталь, алюминий и автомобили.

По данным агентства, Чо Хен планирует нанести визит в США, но его дата пока не определена.