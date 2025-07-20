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Рубио призвал сирийские власти не допускать деятельности ИГИЛ в стране

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Власти Сирии должны использовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы для предотвращения деятельности в стране ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая структура) и других радикальных джихадистских группировок, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Если власти Дамаска хотят сохранить хоть какой-то шанс на создание единой, инклюзивной и мирной Сирии, свободной от ИГИЛ и иранского контроля, они должны (...) использовать свои силы безопасности для предотвращения проникновения ИГИЛ и любых других агрессивных джихадистов", - написал он в соцсети Х.

Он подчеркнул, что "боевые действия между друзами и бедуинами внутри также должны быть немедленно прекращены".

Сирийская администрация в субботу объявила о введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня, который начнет действовать незамедлительно, сообщил телеканал Roya TV.

"Мы призываем все стороны без исключения и в полной мере соблюдать это решение, немедленно прекратить военные операции везде, гарантировать защиту мирных граждан, обеспечить свободный доступ к гуманитарной помощи", - цитировал телеканал выдержки из заявления канцелярии сирийского президента.

В течение последней недели бойцы из общины друзов - одного из этнических меньшинств, населяющих страну - вели бои с вооруженными бедуинами в провинции Сувейда.

В то же время, в последние дни Израиль нанес серию ударов по Сирии. Заявленная цель этой операции - поддержать военизированные формирования друзов.

Как сообщил ранее в соцсети Х посол США в Турции Том Баррак, "премьер Израиля и президент Сирии согласились на перемирие".

Дамаск ИГИЛ Израиль Марко Рубио Сирия
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