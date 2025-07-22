Глава МИД Турции предостерег от попыток раздела Сирии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара будет воспринимать любые попытки территориального раздела Сирии в качестве угрозы собственной национальной безопасности. Об этом пишет Hurriyet.

"Мы предупреждаем: никакая сила не должны пытаться поделить Сирию (...), мы готовы вести переговоры, но те, кто желает прибегнуть к насилию для раскола и дестабилизации Сирии, будет иметь дело с нами. Турция будет рассматривать такие действия как угрозу для своей безопасности, и Турция вмешается", - сказал министр.

Он предостерег курдские Отряды народной самообороны (YPG) и этноконфессиональную группу друзов от стремления подорвать целостность Сирии. Также глава МИД обвинил Израиль в желании "фрагментировать Сирию".

"Израиль хочет саботировать все попытки установить безопасность, мир и стабильность в Сирии. Он хочет поделить Сирию. Цель премьера Израиля Биньямина Нетаньяху - посеять хаос на Ближнем Востоке. Но мы, страны Ближнего Востока, этого не позволим", - заявил Фидан.

Он пояснил, что предотвратить боевые действия между друзами и бедуинами в Сирии можно было лишь за счет военного вмешательства сирийской администрации.

Hurriyet напоминает, что в марте сирийская администрация и YPG заключили договоренности об интеграции курдских отрядов в сирийские вооруженные силы, но конкретных шагов с тех пор не последовало.

В июне бойцы из общины друзов вели бои с вооруженными бедуинами в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Израиль нанес серию ударов по Сирии, назвав целью операции поддержку военизированных формирований друзов.

В ночь на 19 июля посол США в Турции Том Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие. Сирийская администрация объявила о введении в Сирии всеобщего режима прекращения огня. Власти Сирии 19 июля начали развертывать силы безопасности в провинции Эс-Сувейда, где ранее произошли столкновения.