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В Венгрии заявили, что обсуждают с Сербией и РФ строительство нефтепровода

Нефтепровод между Венгрией и Сербией могут ввести в эксплуатацию в 2027 году

В Венгрии заявили, что обсуждают с Сербией и РФ строительство нефтепровода
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Будапешт продвигается в переговорах с российской стороной и Белградом о строительстве нефтепровода между Венгрией и Сербией, заявил в понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы продвигаемся с сербскими и российскими партнерами в вопросе строительства нового нефтепровода, связывающего Венгрию и Сербию", - написал Сийярто в соцсети X.

Ожидается, что нефтепровод могут ввести в эксплуатацию к 2027 году, его пропускная способность составит 5 млн тонн в год, написал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.

Венгрия, в частности, согласно плану, построит 180 км нефтепровода.

Сийярто подчеркнул, что этот проект обусловлен стремлением ЕС отрезать Венгрию от российской нефти и газа.

В июне в ходе Петербургского международного экономического форума вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова обеспечивать поставки сырья в строящийся нефтепровод между Венгрией и Сербией.

Ранее Россия и Сербия заключили меморандум о сотрудничестве, который станет основой для создания и обслуживания нефтетранспортной инфраструктуры на территории Сербии. Помощь Белграду в строительстве нефтепровода протяженностью 300 км окажет "Транснефть".


Венгрия Петер Сийярто Сербия Александр Новак
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