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Белоруссия реализует 26 импортозамещающих проектов за счет кредита РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - За счет средств российского кредита в Белоруссии реализуется 26 импортозамещающих проектов, сообщил в понедельник в эфире гостелеканала СТВ первый заместитель министра промышленности республики Андрей Конюшко.

"Говоря о промышленном сотрудничестве с нашим основным партнером, хотел бы сказать, что мы точки соприкосновения нашли. Реализуются 26 интеграционных процессов за счет средств российского кредита", - сказал первый замглавы Минпрома Белоруссии.

"Поэтому во всех этих направлениях и в автомобилестроении, и в самолетостроении, и в производстве компонентной базы идет планомерная ежедневная работа по реализации тех проектов, которые обеспечат даже не импортозамещение, а импортонезависимость нашего Союзного государства", - подчеркнул он.

Белоруссия РФ
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