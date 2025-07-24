Глава Минфина Белоруссии сообщил о переговорах с Россией о рефинансировании кредитов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минск ведет переговоры с Москвой о возможности рефинансирования полученных ранее кредитов и получении новых займов, сообщил журналистам министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов после переговоров делегаций в Горно-Алтайске. Об этом сообщает "БелТА".

"На встрече с российскими коллегами обсуждался самый широкий спектр тем, в том числе привлечение финансирования, рефинансирование старых долгов, привлечение нового финансирования как на инвестиционные проекты, так и на какое-то несвязанное финансирование", - сказал глава Минфина.

"Конечно, это возможность встретиться, обсудить, сверить позиции, потому что мы и не только на этих площадках, мы все время тесно работаем, взаимодействуем. И вот, скажем, в этой работе очно встретиться, подвести какой-то итог, возможно, рассмотреть проекты каких-то документов, конечно, это очень хорошо и удобно", - отметил Селиверстов.

"Вы знаете, сегодня в топе вопросы финансирования нефтепереработки, вопросы привлечения финансирования в бюджет. Мы активно взаимодействуем по финансированию как инвестиционных проектов, так и прямого финансирования. Вот эти вопросы как раз и обсуждаются", - добавил он.

Переговоры российской и белорусской делегаций прошли в преддверии Международной экологической конференции, которая откроется 24 июля на курорте "Манжерок". В конференции будут участвовать правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.