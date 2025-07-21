Переговорщики ХАМАС в Дохе не могут связаться с лидерами движения в Газе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Продвижению переговоров Израиля и группировки ХАМАС о прекращении огня в Газе и освобождении заложников мешают проблемы с коммуникацией внутри группировки, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"Переговорщики ХАМАС в Дохе (Катар - ИФ) не могут связаться с лидерами движения в Газе с конца прошлой недели. (...) Обсуждение нового израильского предложения в ХАМАС продолжается с четверга, и группировка пока не дала ответ по нему", - сообщил собеседник издания.

На прошлой неделе Израиль представил обновленный план передислокации войск на время предполагаемого 60-дневного перемирия в секторе Газа, однако ХАМАС до сих пор не отреагировало на него.

Источник The Times of Israel отметил, что решение Израиля войти в центральный город Газы Дейр-эль-Балах впервые с начала войны может еще больше навредить усилиям по установлению контакта с лидерами ХАМАС.